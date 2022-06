Depuis 1999, date à laquelle Atypyk a vue le jour, création après création, Jean Sébastien Ides & Ivan Duval se jouent du quotidien et imaginent une collection d'objets malicieusement décalés.

En s’appuyant sur l’humour, le détournement, le jeu, l’idée que le futur n’est que le prolongement du passé, Atypyk s’efforce de réfléchir non pas à l’objet pour l’objet, mais plutôt à l’objet de l’objet.

Cette démarche caractérise le travail d’Atypyk, qui appréhende le design, non pas comme une fin, mais comme un moyen de stimuler des relations créatives avec les objets dans notre quotidien.

Un processus qui requiert la complicité et la participation de l’utilisateur et dans lequel l’intérêt porté au sens passe avant l’approche purement formelle et esthétique.