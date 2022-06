Sabine Georges, véritable passionnée de décoration crée son entreprise de design d’intérieur Atelier Pourpre en 2010 et y développe sa propre philosophie du bien-être et du mieux vivre son intérieur.

Sensible à l’influence et l’impact de notre environnement sur le comportement et le bien-être, elle a à cœur, en tant que décoratrice d'intérieur, dans chacun des projets qu’elle conçoit, d’apporter bien-être, confort, ergonomie et harmonie dans vos intérieurs qu’ils soient professionnels ou privés.

Formée en coaching déco, relooking de l’habitat, Feng Shui, psychologie de l’habitat et home staging par des professionnels de l’architecture et du design, elle est spécialisée dans l’aménagement Feng Shui des intérieurs. Ces nombreuses formations lui ont enseigné une approche différente des lieux de vie en lien avec le bien être de l’occupant.

Grâce à ses nombreuses recherches et les relations privilégiées développées par Sabine avec ses différents partenaires sélectionnés et triés sur le volet avec un très fort accent "made in Belgium" , lui permettent de vous proposer à la vente du mobilier, des objets déco, des luminaires et l'habillage de fenêtres sur mesures.