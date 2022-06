Née en 1948, Anne Moreau a suivi, à Paris, l’enseignement des écoles des Arts appliqués ( publicité, photo ), des Arts décoratifs ( Art mural, fresque ), et des Beaux-arts( sculpture ). Elle expérimente la peinture à fresque et opte pour la toile de lin sans châssis, puis la toile géotextile, qui deviendra son support privilégié. Elle voyage sur les rivières et canaux à bord du Pick au vent, la péniche dont la cale est atelier de peinture, puis s’établit dans une maison éclusière sur le canal latéral de la Marne. Depuis 1998 elle vit en Charente où elle a bénéficié de l’aide à la création d’atelier du Ministère de la culture DRAC Poitou-Charentes.

Ses œuvres ont été présentées en France - notamment dans les Musées de Dieppe, Nemours, dans les CAC de Saint Brieuc, Mulhouse, Troyes, Belfort - et à l’étranger : Hollande, Suède, Etats-Unis, Italie, Portugal. Elle expose régulièrement depuis 1980 à la Galerie Sabine Puget (anciennement Galerie Jacob) et plus récemment à la galerie Art-espace et la galerie Mirabillia.

Ses œuvres sont présentes dans les collections publiques en France et à l’étranger : FRAC Haute-Normandie, FRAC Franche-Comté, Collection contemporaine BNP, DOW Gand, DOW Benelux.