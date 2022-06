Bienvenue dans notre atelier-boutique! Nous vous proposons un large choix de tissus, un service 100% clef en main ainsi que notre expertise. Nous réalisons rideaux, voilages, stores et dessus de lit, mais aussi coussins, canapés et fauteuils. Basé à Magny-en-Vexin au coeur du parc régional du Vexin, nous nous déplaçons sur Paris et sa région. N'hésitez pas à venir nous rendre visite nous répondrons à toutes vos demandes de décoration textile!