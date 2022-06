Pourquoi CalderaSpas : vous mettre à disposition le spa qui transformera vos tensions en un sentiment de rajeunissement à chaque utilisation.

Ne cherchez plus, les spas Caldera sont fait pour vous ! Caldera est un concepteur et constructeur de spas offrant à ses utilisateurs des bienfaits exceptionnels. Il développe toute une gamme d’avantages imaginée pour votre confort. L'objectif de Caldera a toujours été de vous offrir les spas les plus confortables, énergétiquement efficaces et haute performance du marché pour que vous puissiez bénéficier de toute la gamme d'avantages pour le bien-être offerts par un spa. Prenez simplement le temps de vous submerger, de vous détendre et de vous libérer. Le spa Caldera vous invite à vivre une expérience médicinale, curative et préventive. Accélérer la récupération de vos muscles, calmer vos pensées et régénérer votre esprit. Votre spa vous apporte une transformation bénéfique totale. Entrez-y avec des tensions, vous en sortez transformé(e) ! Pour + d'infos : www.calderaspas.fr

NOS CONSEILS, VOS ATTENTES

Nous étudions votre projet dans les moindres détails et vous conseillons sur l'implantation de votre spa en intérieur ou extérieur.Au fil des années, MaBoutiqueSpas a su s'entourer de personnes de confiance aux prestations irréprochables.Profitez du réseau professionnel sélectionné pour vous (béton, terrassement, électricité, bois, abri, grue...).

NOTRE ACCOMPAGNEMENT :

Présents aux réunions de chantier, nous vous assurons un service livraison et installation, en prévoyant les moyens adaptés aux conditions d'accès (équipement spécialisé, remorque, étude levage...).Nous prendrons le temps nécessaire pour vous expliquer l'utilisation optimum de votre spa.Le suivi est primordial ! Votre magasin reste disponible dans les meilleurs délais et hors des horaires de bureau (par email, téléphone, sms, facebook...).