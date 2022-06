Incontournable et en perpétuelle renouvellement, la boutique INO vous surprendra au fil des saisons… INO c’est 300 mètres carrés de pure design, l’ameublement interieur et extérieur, les luminaires, l’espace boutique avec la vaisselle et les objets de déco. Un espace convivial, qui propose du mobilier d’intérieur et d’extérieur haut de gamme, des objets de décoration et des luminaires; dans trois atmosphères différentes. Un jardin minéral reposant par sa sobriété orne ce site si singulier. A l’image d’une boutique de prêt-à-porter, INO est changeante au gré des collections, on redécouvre ainsi l’espace sous des aspects différents assez fréquemment.

Notre univers a été imaginé pour vous satisfaire, laissez-vous seduire…