Botanique éditions propose depuis 1996 une sélection originale de produits destinés aux jardiniers amateurs et professionnels.

‘Une expertise et un choix unique en matière d’étiquettes pour végétaux’

Véritable quincaillier de jardin, François Brouilly _fondateur de la marque_ édite des centaines d’outils et d’accessoires de jardinage reconnus pour leur grande qualité : sécateurs, cisailles, arrosoirs, sarcloirs et binettes… mais aussi plus de 50 références de ficelles naturelles, du matériel de tuteurage, des paniers, des brosses et tout le nécessaire du parfait jardinier.

Autour de lui, designers et artisans-créateurs imaginent de nouveaux produits saison après saison, alliant tradition et modernité. Leur seul credo : des objets utiles et solides, authentiques et beaux.

Botanique éditions, c’est aussi l’univers des loisirs créatifs : produits détournés, accessoires et fournitures pour tout faire soi-même.