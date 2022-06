Alexander Rose a été à la pointe de la conception de meubles de jardin et de la fabrication depuis 1994. Pour près de 20 ans, nous avons bâti notre réputation en écoutant nos clients, en partageant leur enthousiasme et leur apportant la passion, l'expérience et les compétences pour la conception et la fabrication de jardin de qualité .

Alexander Rose a été créé en 1994, par Borge Leth la famille Pepera, une famille Ghanéenne aisée, dans le but de vendre des meubles de jardin, créés dans leur vaste usine en Afrique de l'Ouest, sur le marché britannique. La famille Pepera est restée actionnaires à 100% jusqu'en 2010. En 2008, Alexander Rose élargit sa gamme afin de répondre au désir des consommateurs : obtenir un look "intérieure et extérieure". La gamme «Ocean» est fabriqué dans l'usine de Alexander Rose à Cebu, aux Philippines. En 2010 la famille Pepera vend ses actions, et un nouveau propriétaire a été trouvé, le Groupe Roda, de Bolivie, qui est devenu l'actionnaire majoritaire, avec le fondateur et actuel directeur général, Borge Leth. Les premières gammes de meubles en bois Alexander Rose sont produites à partir de notre usine en Bolivie. Notre mobilier tissé, conçu sur des cadres en aluminium enduit de poudre, est fabriqué dans notre usine de Cebu aux Philippines où les traditions séculaires de tissage fait main existe encore. Aujourd'hui, Alexander Rose vend des meubles de jardin de qualité à une variété de clients d'affaires des détaillants haut de gamme, par l'intermédiaire d'entrepreneurs; tels que architectes, décorateurs et concepteurs paysagistes travaillant sur des projets pour les hôtels, spas, restaurants, clubs de golf et les foyers de soins.