Cocoricoton est une marque française proposant des créations douces, élégantes et raffinées, pour les enfants.

Les collections s'inscrivent dans un esprit contemporain, les modèles sont ainsi très confortables et modernes, pour une gamme pétillante et câline.

Le bec de la marque est un symbole épuré et raffiné du coq français.

Un chant clair et joyeux, célébrant l'arrivée du tout-petit.

Un chouette bec jaune, sarthois, VIP des poulaillers, qui décide de décliner le coton sous toutes ses coutures pour sa matière noble et ses fibres naturelles.

Un bec simple et élégant, qui éveille en douceur les tout-petits et les invite à s'épanouir dans du prêt-à-porter raffiné et confortable, devenant ainsi du prêt-à-grandir, d'une qualité unique.

Lors de la création de ses produits, Cocoricoton s'attache avec application à la qualité de leur fabrication.

Toutes nos créations sont minutieusement fait main, les matières sont précisément choisies pour leur grande qualité, leur résistance, leur particulière douceur et leur facilité d'entretien.

Finitions soignées, matières de très belle qualité.

En bref, un coq français revendiquant sa french touch, pour des collections qui ont de l’allure !

100% Français

100% Fun

100% Cocoricoton