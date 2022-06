En 91, la Sàrl Charpente Concept est née sur cette perspective que l'ingénierie et l'étude doivent pourvoir au style. Sa théorie reste celle de ces explorateurs, chercheurs et inventeurs, qui ont su se placer en solution aux questions simples au jour le jour ou aux défis les plus extravagants. passionnés, compétents, investis et en permanente veille technologique, les employés du groupe se comportent comme une équipe dans le cadre des différentes phases d’un projet constructif, avec autant d'implication pour la réalisation de chalets et d'immeubles, que d’ouvrages d’art. Un dynamisme fédérateur résultant d’une vision et d’un but partagé : la matérialisation et réalisation d'une idée. Nos partenaires sont : Industriels, Investisseurs privés, Entreprises, Architectes, Organisations internationales, Associations professionnelles, Collectivités publiques et Ingénieurs. Realiz est un service proposant la réalisation à 100% sur toute famille de structure, que cela soit des ponts, des écoles, des entrepôts industriels, des surélévations, des villas, des mayens, des habitations (logements ou bâtiments administratifs) ou des propriétés. Nous oeuvrons en collaboration totale avec le client et dans le but de maintenir ses intérêts. Avec un incomparable contrôle du prix et des dates, nous menons des chantiers et nous nous occupons de la conduite globale de projets.

Avec notre savoir, nous donnons des conférences, pratiquons des études techniques ou juridiques et donnons des approbations concernant les parties techniques. Avec habileté, nous contenons vos dépenses. Avec sérieux, nous veillons à la stimulation d'ouvrages. Avec originalité, nous exploitons toutes les dernières innovations technologiques. Avec efficacité, sécurité et harmonie nous édifions des châteaux, manoirs, habitations et résidences, des immeubles administratifs, des ouvrages symboliques, des halles à grande portée, des immeubles publics, des collèges, des réhabilitations d'immeubles endommagés et des ouvrages d’art (barrages, auvents ou ponts...) Avec précision et sécurité, nous procédons aux calculs statiques, proportionnons des structures et écrivons les appels d’offres. Pour les bâtiments neufs ou anciens la technologie nous ouvre la possibilité désormais pour des prix mesurés de rendre les bâtiments tout à fait autonomes énergétiquement parlant.Nous agissons ainsi : - Mise en place d'un système de chauffage et eau chaude par pompe à chaleur à puissance modérée - Adjonction d'une ventilation à double flux portant les économies d'énergie à 90% - Annexion de panneaux solaires photovoltaïques (sur une surface réduite) qui sert à alimenter la PAC (pompe à chaleur) - Un revêtement actif combinant bois et verre réduit de plus de 75% la consommation de chaleur Objectifs : - Diminuer notre dépendance aux pétrole, charbon, tourbe et gaz naturel non renouvelables - Modérer au plus tôt la charge de CO2 dans l'environnement - Garantir aux possesseur et aux occupants la régulation des coûts de fonctionnement de leurs habitations

Palais de l’Equilibre - Genève

Commandé par la Confédération pour l'exposition nationale suisse de 2002, le Palais de l’Equilibre est un symbole avant d’être un bâtiment. Il avait pour vocation d'éveiller le public à la dimension du développement durable, ou comment converger vers un fin équilibre entre un environnement sauvegardé, une économie performante et une humanité responsable . Deux millions d'entrées après, il a été démonté et monté à nouveau à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Il en profite pour transformer son nom et être le "Globe de la Science et de l'Innovation". Son format arrondi, métaphore de le globe terrestre, a été l’un des défis fondamentaux de sa composition entièrement en bois indigène, mis à part la structure de base en métal. Celui-ci est composé de 2 coques concentriques, imbriquées l'une dans l'autre.

Broken Chair

La chaise à trois pieds appartient au paysage de la ville de Genève. En effet, au moment de sa construction en 1997 et son installation sur la Place des Nations, elle a frappé les esprits. Tout d'abord avec sa taille conséquente, 12m de haut, et surtout, par l'idéologie qu'elle représente. La "Broken Chair" symbolise la bataille contre l'infamine des mines antipersonnel, une lutte tout à fait réaliste dans les territoires en guerre ou dans ceux ayant vécu un litige armé. Un édifice symbolique qui ne s'arrêtera pas de faire parler d'elle partout sur la planète.

Vitam' Parc à Neydens

La diversité du dessin de cette réalisation démontre que le matériau bois est une réponse plausible aux idées les plus osées. Le centre de loisirs aquatiques est une construction rare réalisée en épicéa d'origine régionale. La toiture, façon vague, comporte des lignes courbées pluridirectionnelles. Pour parvenir à assembler les multiples morceaux, le système Resix a été choisi par Charpente Concept. Il s'agit d'un moyen d'association par fixation de tiges métalliques avec une résine époxydique. De plus, il a fallu incorporer le bois dans un cadre à forte humidité. La construction secondaire est formé par un assemblage de trois mille morceaux de coupes et de longueur différentes formant un mélange dans l'espace, de coupes circulaires (béquilles transversales de consolidation et pannes) en bois lamellé. Le pignon qui donne sur le parvis central a été construit avec des piliers "cintrés triangulés" et également de parties circulaires en bois lamellé. La particularité de cet édifice est sa toiture en "coussinets translucides" en membrane ETFE (Éthylène tétrafluoroéthylène) donnant une atmosphère particulière, voire magique, aux visiteurs qui se trouvent dessous.