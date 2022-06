Je suis artisan menuisier ébéniste dans la région grenobloise.

Je travaille principalement du bois massif local (frêne, chêne, érable sycomore, noyer, merisier, poirier, hêtre...). J'utilise aussi du plaquage pour les essences de bois rare. Cela me permet de jouer sur les nuances de couleurs et de veinages.

Je conçois et réalise du mobilier sur demande tel que des tables basses, tables de salon, bibliothèques, consoles, mobiliers de rangement, tabourets et chaises, meuble TV... Je peux aussi vous proposer des agencements intérieurs pour votre maison ou votre appartement. Contactez moi pour que nous étudions votre projet ensemble et pour avoir un devis gratuit.

Une deuxième partie de mon activité consiste à créer des objets décoratifs et pratiques, divers coffrets (simple coffret décoratif, coffret de rangement, coffret à thé, coffret pour le rangement et le classement des huiles essentielles...), des bougeoirs, des mortiers pilons...

Je m’efforce d'utiliser des produits de finition naturels ou issue de matières naturels (huile, cire, essences d'agrumes...). Je fabrique mes propres cires. Bien sûr je porte une attention particulière aux produits utilisés selon le projet pour une bonne tenue dans le temps.