Nous sommes designers graphique, de produit, d’espace, architectes, photographes, stylistes, vidéastes et plasticiens. Nous travaillons sous forme de collectif car nous pensons que le partage de nos compétences est le meilleur moyen de vous présenter des solutions riches et inventives. Selon les projets, nous composons des équipes de designers adaptées à vos ambitions. Plusieurs types de prestations sont proposés, tels que : la scénographie, l’aménagement d’espace, le design d’objet, l’édition ou encore la création d’identité visuelle… pratiquées avec le soucis d’une direction artistique cohérente et sur mesure pour chaque projet.

Nos interventions :

Direction artistique : Conseil pour image de marque, développement de stratégies de communication ainsi que le suivi et la gestion de projet.

Graphiques : création d’identité visuelle (logotype & charte), communication d’évènement, création de supports de communication (papeterie, Brochure, etc.), édition (catalogue, livre, magazine, signalétique, site internet.

Spatiales : scénographie d'évènement (exposition, stand & vitrine), aménagement d’espace / architecture d'intérieur / création de mobilier sur mesure pour particuliers et commerces.