Gueule de Bois est une marque française de mobilier en bois.

Pour l’histoire, Gueule de Bois commence par une rencontre, celle de Ludovic et Emmanuel. Ces deux jeunes fraîchement diplômés d’architecture et d’école de commerce ont le désir de donner un nouveau visage à l’artisanat français, et de promouvoir un matériau : le bois. Au cœur de leurs valeurs ? Un retour au design simple, carré, solide, où la façon et le détail font toute la différence.

Le bois utilisé, issu des forêts françaises, sert ainsi à concevoir des meubles qui s’inscrivent dans une logique de modularité de l’espace. Si les goûts et les tendances changent, les meubles Gueule de Bois sont eux imaginés pour accompagner toutes ces mutations et évolutions et de nous suivre à chaque étape de notre vie.