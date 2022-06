Basée à Paris, Octavio Amado est une marque de création et d'édition de luminaires contemporains. Nous créons et développons des systèmes modulaires d'éclairage et nous sommes en mesure de personnaliser nos créations pour les besoins de certains projets.

Nous sommes présents dans le monde entier, avec des installations dans des lieux prestigieux tels que le vestibule du Quai d'Orsay à Paris, l'Ambassade de France à Pékin, le business center de Prague ou Le W Hotel à Hong Kong.