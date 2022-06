Je dessine et fabrique du mobilier contemporain sous la marque Miki Kaya. Je me qualifie d’artisan-designer. Mes créations sont assez minimalistes. Je leur donne une dynamique en exploitant les volumes et les lignes.

Au sein de mon atelier situé à Montpellier, je développe également des projets d’agencement sur mesure (cuisine, dressing, mobilier de rangement,…) de la conception en 3D à la réalisation et la pose chez mes clients.

J’interviens principalement en Languedoc-Roussillon mais parfois ailleurs ! Une production locale et 100% féminine.