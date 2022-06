Styliste française, Anna Kaszer manie les couleurs et les graphismes avec une folle dextérité.Les thèmes de ses collections sur fonds colorés, sur lesquels se superposent des imprimés graphiques ou de faune et flore, se retrouvent sur les sacs dont les formes évoluent infiniment, comme sur des foulards coton ou soie et plus subtilement dans le détail des vêtements.Son inspiration est renouvelée à chaque saison au gré de sa bibliothèque fournie et hétéroclite, de ses voyages ou des impressions que lui laissent les expositions décisives qu'elle ne manque jamais.Après avoir travaillé dans son propre atelier à Pigalle, puis pour des défilés de grands couturiers, elle a créé sa propre marque. La boutique Anna Kaszer se trouve désormais au cœur du Marais.Ses pièces sont vendues partout en France, en Europe ainsi qu'internationalement.