Diplômée en décoration spécialisé en design commercial et en architecture d’intérieur à l'IDAE (Institut de Design et d'Aménagement d'Espaces) de Bordeaux, Arana Audrey a décidé de partager sa passion et son savoir-faire en créant l’agence Arana architecture.

Sa philosophie ? Élaborer des projets qui allient aussi bien esthétisme et optimisation de l'espace tout en reflétant l'identité et les attentes exprimés par ses clients.

Son travail illuminera votre intérieur, suggérera des émotions tout en mettant en scène l'espace et l'harmonie des couleurs.

Sa démarche conceptuelle et personnalisée se combine autour de deux axes majeurs à savoir la mise en perspective de vos idées et la concrétisation de celles-ci.