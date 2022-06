BBDOR, nouvelle marque de mobilier haut de gamme dédié à l’enfant et à la famille, propose une gamme de mobilier design, innovante et eco-responsable pour les parents les plus exigeants.

Pronant la famille comme concept, BBDOR grâce à son designer Virginie Breton, ambitionne de favoriser les interactions au sein du tissu familial grâce à son mobilier.