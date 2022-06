Créée en 1987, l’agence d’architecture Jacques Gerbe regroupe des professionnels expérimentés. L’équipe mène chaque projet en s’appuyant sur l’écoute et la concertation avec le maître d’ouvrage. Investie dans une démarche environnementale systématique, elle mobilise son énergie, sa créativité et son savoir-faire technique et organisationnel pour concevoir et réaliser des bâtiments qui offriront à leurs utilisateurs des solutions d’habitat, de travail et de vie toujours meilleures. Dans un environnement très évolutif, l’agence a à cœur d’accompagner les maîtres d’ouvrage dans leur projet, pour concevoir aujourd’hui les bâtiments où nous vivrons demain, avec une conviction : la capacité à anticiper repose aussi sur la faculté de raisonner autrement.