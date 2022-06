Diplômé de l’école Camondo et de l’école Spéciale d’architecture à Paris,Anthony David Tuil est architecte et designer. Depuis plus de 15 ans, sans tambour ni trompette, il multiplie les projets les plus divers, loués pour son travail impeccable, son écoute et son sens du détail.Il conçoit des espaces peu communs, destinés à une clientèle exigeante et cultivée. Installé dans le quartier de la Mouzaïa en pleine campagne à Paris, ce passionné d’Art contemporain et de mobilier exerce son métier comme un artisan. Il ne gère que très peu de projet à la fois, lui laissant la possibilité de tout concevoir lui même. Fidèle à cet esprit, il a accompagné des dizaines de clients ces dernières années dans la création de leur espace de vie ou de travail, pénétrant ainsi dans leur univers pour s’en imprégner dans le cadre d’un dialogue ininterrompu et fécond.Parmi les clients professionnels nous pouvons compter des sociétés comme Vivendi, Christofle, hôtel de Rome, les frères Coste et d’autres.Ces clients particuliers, nombreux, préfèrent souvent la discrétion … Ces créations sont conçues en relation étroite avec les goûts et la culture des clients. Malgré cette diversité, on y reconnaît chaque fois une unité d’inspiration et de dessin qui trouve ces sources dans le respect de l’espace existant avec une sympathie profonde pour l’art contemporain. Dans sa recherche de géométries élémentaires, il en résulte un sentiment de sérénité et d’apaisement. Répondant ainsi à une volonté de repousser les limites de l’espace, de le sublimer par des jeux de lumière, d’affranchir les matériaux du cadre établi, et de redonner vie aux couleurs, le tout sans sacrifier l’aspect fonctionnel de ses réalisations.