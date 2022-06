Atelier Architecture Située est né de l'association de deux architectes, Marion Denizet et Julien Chays, tous deux diplômés de l'école nationale supérieure d'architecture de paris la villette. Ils se sont rencontrés sur les bancs de cette école en 2005, depuis un plaisir de travailler ensemble autour d’exigences communes les unis. Ils conçoivent l’architecture comme un objet complexe, fruit d’une confrontation au contexte urbain, paysager, historique, humain, culturel, social. Chaque intervention architecturale est conçue pour entrer en résonnance avec cette multitude de paramètres, pour aboutir à la conception d’espaces qui se transforment progressivement au gré de chaque intervention. L’architecture doit aider chacun à trouver sa place dans le territoire de l’autre. Le nom de leur agence : Atelier architecture située, manifeste cet attachement pour une architecture intimement liée au lieu qui l'entoure. « Il n’existe pas d’œuvre architecturale en dehors d’un contexte. Il faut être observateur, écouter jusqu’à repérer dans le désordre la chose qui fait que tout concorde soudain, que tout devienne juste … »1. C'est de ce point de départ que les deux architectes élaborent leur méthode de travail : l'analyse fine et sensible du contexte, faite d’aller retour entre le projet et ce qui lui est préalable, leur permet de mettre en place les bases d'un projet d'architecture de qualité. Le dessin, les maquettes permettent de rendre compte de la qualité des espaces selon différents points de vue, ils sont pour eux des outils indispensables à l'élaboration du projet d'architecture.