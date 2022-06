Nous sommes artisan potier d'art installés depuis 1981 dans le Var. Nous travaillons en couple et toutes nos pièces sont faites à la main dans notre atelier. Depuis 2010 nous nous sommes spécialisés dans la porcelaine avec des émaux cristallisés. Les cristaux se forment de manière aléatoire pendant une cuisson très longue et grace à une composition particulière de l'émail . L'effet obtenu est étonnant et magique. De ce fait toute nos pièces sont uniques .