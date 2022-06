La création de Triode en 2004 représente pour Jacques Barret l’aboutissement d’un parcours atypique dont la création en général et le mobilier en particulier constituent le fil d’ariane. Des explorations de greniers à la recherche d’hypothétiques trésors jusqu’à sa formation d’architecte-paysagiste, la curiosité a toujours été le moteur de Jacques Barret. Après ses études, il découvre le monde du design en ouvrant aux puces de Saint-Ouen un stand spécialisé dans la création des années 30, 40 et 50. Il exerce ensuite son métier d’architecte-paysagiste en dirigeant deux agences à Paris et Lyon et en travaillant alors avec les plus grands architectes. La création de Triode est l’opportunité de mettre en œuvre ces différents acquis pour faire du showroom de Saint Germain des Prés un lieu à l’ambiance toute particulière. En axant l’activité d’édition sur le luminaire, il donne une plus grande lisibilité à la marque tout en ouvrant le showroom à toutes les formes de création.

Ainsi, Triode est devenu le distributeur exclusif des rééditions de Finn Juhl par Onecollection sous le label “Maison de Finn Juhl Paris” et la référence en matière de design américain en organisant chaque année “American Design in Paris”, vitrine européenne pour les jeunes créateurs d’Outre-Atlantique.