Bisson Bruneel est un créateur et éditeur de tissus d'ameublement contemporains.

Marque familiale lyonnaise depuis plus de 50 ans, sa force réside dans sa capacité à se renouveler et à innover.

Bisson Bruneel c'est plus de 50 collections de tissus créatives, innovantes et exclusives au service de votre intérieur de vie.









La société s'investit depuis de nombreuses années dans des matières naturelles haut de gamme comme le lin et la laine, originales avec l'abaca, le crin et le cuivre et dans l'innovation de produits textile avec la collection Fusion qui propose des créations alliant tissu et verre.





Nous accompagnons et vous conseillons dans toutes les réalisations textiles pour tous les projets d'aménagement intérieur. Des rideaux et stores à l'élaboration de produits finis, nos équipes réalisent en interne toutes les confections sur-mesure.