Passionné par les objets , le mobilier et les techniques de fabrication , d’usinage , les matériaux et leurs propriétés , je parcours et pratique ces différentes méthodes en les utilisant pour la création de mes différents meubles et objets issus de mon imagination . Mes contraintes ne sont que mes propres limites à appliquer ces techniques mixtes , limites que je cherche à repousser sans cesse . Contrairement à un artisan je cherche quels sont les moyens à mettre en oeuvre afin de faire exister ce que j’imagine plutôt que faire avec ce que je peux mettre en pratique . Ces créations répondent à des envies personnelles

Avec une approche non conventionnelle et différente de celle de l’artisanat , j’ai été sollicité pour répondre à des demandes spécifiques de certains clients et collaborer avec des architectes . De ces commandes et collaborations sont nés des projets avec beaucoup de caractère et une forte personnalité . Je réponds à toute commande de particuliers et sociétés , pour des lieux privés ou publics , quelle que soit sa dimension et son importance . Je peux travailler seul du projet au dessin jusqu’a l’exécution ou , grâce à mon réseau étendu de prestataires de qualité , ne m’occuper que d’une phase de l’élaboration du projet .