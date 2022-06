10 raisons de choisir Espace Aubade

+ de 180 showrooms en France

Il y a forcément un Espace Aubade proche de chez vous. Tout y est réuni pour concrétiser vos projets : documentation, échantillons, exemples d’implantations... N’attendez plus, lancez-vous !

Des espaces conçus pour vous

Tous nos showrooms vous proposent de réelles implantations de salle de bains telles que vous pourriez les réaliser chez vous. Une chose est sûre, elles vont alimenter vos idées !

250 marques

Toutes les plus grandes marques de sanitaire, carrelage, chauffage et énergies renouvelables sont chez Espace Aubade. Notre souhait ? Vous faire profiter de la qualité et de l'expérience de ces marques qui pensent chaque jour des produits fiables, design et conçus pour vous faciliter la vie.

Des spécialistes

Nos hôtesses et nos conseillers sont formés et ça change tout ! Pour chaque projet, nos équipes considèrent vos besoins pour vous proposer une solution parfaitement adaptée.

Une gamme variée

Tout comme vous, votre projet est unique. Chez Espace Aubade, nous voulons satisfaire tous vos goûts (naturel, rétro, contemporain, design, baroque...) et répondre à toutes vos contraintes (dimensions, rangements, agencement...) grâce au plus grand choix de produits.

Les exclusivités Aubade Création

En partenariat avec les plus grandes marques, Espace Aubade a développé une gamme de produits exclusifs. Du meuble à la robinetterie en passant par la douche ou la baignoire balnéothérapie, nous vous proposons toute une gamme pour concevoir votre salle de bains que vous trouverez uniquement chez Espace Aubade.

La sélection Corail

Des produits de qualité, dessinés par des marques prestigieuses et qui préservent votre budget. C'est le mot d'ordre de la sélection Corail. Ils sont conçus et pensés comme tout autre produit et accessibles à tous.

Un réseau d'installateurs

Pour tous les enjeux techniques de votre projet, Espace Aubade dispose d'un partenariat avec un réseau d'installateurs agrées dans différents corps de métiers : plombiers, carreleurs, chauffagistes, électriciens ou artisans clés en main. Laissez-les anticiper et avancer dans votre projet en toute sécurité. Espace Aubade met à votre disposition un site référençant ses partenaires : www.guide-artisan.fr.

Des produits éco...

A l'heure du développement durable, vous retrouverez dans ce catalogue et dans nos salles d'exposition nos solutions alternatives éco-durables et économiques : capteurs solaires, chaudières à condensation, pompes à chaleur et récupérateurs d'eau.

La T.V.A. à 10 %

Profitez de la TVA à 10% sur vos achats et sur l'installation en confiant vos travaux à un professionnel partenaire du réseau Espace Aubade.