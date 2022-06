Lyon Mosaique Carrelage est spécialisé pour tout ouvrage de revetement des sols et/ou murs: Carrelage, faience, et mosaique, ainsi que dans la mise aux normes des salles de bains pour les Personnes à Mobilité Réduites.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de connaitre tres precisement leurs besoins spécifiques et controlons ensemble étape aprés étape l'évolution des Travaux. Nous vous laisserons un chantier tres propre, et prenons soin d'évacuer tous les gravats et dechets en déchetterie réalisés durant les travaux.