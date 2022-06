Avec plus de 40 ans d’expérience, le Groupe Porcelanosa se compose de 8 usines et est aujourd’hui une référence incontournable dans le secteur de la décoration et de l’aménagement de l’habitat.

Présent dans 143 pays avec plus de 880 points de vente, il est reconnu mondialement pour la qualité, le design et l’innovation de ses très nombreuses gammes de produits :

- revêtements pour sols et murs : carrelage, parquet, pierre naturelle, mosaïque, revêtement vinyle, bois composite, etc

- salle de bains : meuble, robinetterie, sanitaire, accessoires, bain, douche, radiateurs sèche-serviettes, appliques, etc

- cuisine : meuble, robinetterie, plan de travail, tables, chaises et tabourets

- dressings et armoires

- Krion® : le matériau Solid Surface de dernière génération, idéal pour la cuisine, la salle de bains, le mobilier, les façades, etc. cette résine à base minérale est très compacte, non poreuse, hermétique aux bactéries, thermoformable, disponible en plus de 100 coloris, rétro éclairable, réparable, recyclable.

- solutions techniques : colle, joint, profilés, systèmes d'imperméabilisation, acoustique, chauffage par le sol, plancher technique surélevé pour l'intérieur et l'extérieur, dalles clipsables, système de façade avec bardage céramique ou en Krion®, etc. Une gamme de solutions pour la mise en oeuvre de tous les produits du groupe.

Pour du neuf ou de la rénovation, le Groupe Porcelanosa est la seule marque au monde à concevoir, fabriquer et distribuer dans ses magasins autant de produits pour tout type de projets (résidentiel, tertiaire, ERP, gros projets immobiliers, etc). Prenez rendez-vous dans nos showrooms, nous vous accompagnons de A à Z et vous aidons à choisir les meilleurs produits.