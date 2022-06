Philippe-Emmanuel GENIN "Meilleur Ouvrier de France" .

Philippe-Emmanuel GENIN, Ebéniste et Créateur de mobilier, propose des pièces rares et exceptionnelles, alliant créativité et élégance. La maison P.E.G offre ses services aux particuliers, architectes, décorateurs et galeries. Mobilier unique, en séries limitées, aménagements sur mesure et commandes spéciales.