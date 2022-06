KARIN STEGMAIER

Eau de verre pâte de verre craquelée, porcelaine, sable

Karin Stegmaier vit et travaille près de Strasbourg (F). Céramiste depuis 1982, elle explore le verre depuis environ 15 ans. Elle poursuit ce chemin entre expérimentation et formations. Son vécu de céramiste lui permet une approche insolite du verre à la fois téméraire et novatrice. Pour elle le verre représente l’eau solidifiée. Avec la série des pièces eau de verre elle essaye de saisir l’insaisissable :le mouvement et l’absence de matière solide et visible. Les forces de la nature tiennent une place importante dans son travail. Elle propose de donner à voir un aspect transitoire, un processus de métamorphose comme un espace entre le vivant et l’inerte, entre l’éphémère et l’éternel.