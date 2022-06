Chaperon studio est un studio de design produits fondé en 2012 à Besançon.

Ses objectifs sont d'imaginer et améliorer des produits pluridisciplinaires en réponse ou non à un besoin fonctionnel dans les domaines de l'industrie, de l'habitat, du luxe, de l'art et du sport.

Dans le cadre de son développement, ce lieu devient aussi un atelier de recherches, d’expériences et d'auto-productions d'objets atypiques.

Fasciné par le monde des objets et leurs environnements, il étudie tous les projets tout azimut du professionnel au particulier.