Entre le métal et moi c’est une longue histoire. Une histoire de plus de 30 ans. D’abord comme Artisan tourneur. Dans mon métier j'étais toujours en contact avec le métal ... Braser, souder, meuler, cintrer, polir ont toujours été mon quotidien.

Et puis un jour je me suis rendu compte que j’avais fait le tour de la question et qu’il me fallait élargir mon horizon tout en continuant à faire ce qui me passionne: le travail du métal.

Aujourd’hui c’est chose faite : j’imagine, je conçois et je réalise toute une gamme d’articles en métal. Je détourne le fer (et les autres métaux) de leur emploi habituel, je les anoblis en les utilisant dans la création de mobiliers intérieurs, de luminaires, plans de travail, fontaines ...

Le métal c’est ma spécialité et je travaille aussi avec la même aisance l’acier, le corten, l’aluminium, l’inox, le cuivre, l’acier galvanisé ...

Autre détail d’importance, comme je suis exigeant à l’extrême et parce que pour moi, chaque détail compte, aucune de mes réalisations ne quitte l’atelier si elle n’est pas parfaite.

Stéphane DUCHENE, Artisan Créateur .