Le cabinet Chevallier Architectes attache ses compétences et ses idées à la mise en œuvre de tout type de projets et ce depuis trois générations. Maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments publics, bâtiments industriels,... Notre activité très diversifiée nous permet de garder un contact privilégié avec tous les acteurs économiques et cela, pour garantir la parfaite exécution des projets.

Qualité, innovation et développement durable sont les maîtres-mots de la philosophie du cabinet :

QUALITE : la formation académique initiale suivie par l’ensemble des architectes (DESA), le sérieux reconnu du cabinet, sa capacité à gérer les dossiers les plus techniques ainsi que l’expérience transmise et la confiance renouvelée des clients de générations en générations, sont autant de gages de qualité pour notre cabinet.

INNOVATION : Vivant l’architecture comme une forme d’art, nous sommes sans cesse à la recherche d'idées novatrices pour que nos projets soient uniques. Travail sur la lumière, mélange de matières –bois/métal/verre-, intégration harmonieuse et respectueuse de son environnement, œuvre unique… Le style Chevallier Architectes est reconnaissable entre tous.

DEVELOPPEMENT DURABLE : Pour tous ses projets, le cabinet s’engage à proposer systématiquement des alternatives d’équipements qui contribuent à la diminution de consommation d’énergie.