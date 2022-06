Agencement végétal d'intérieur.

Notre conception de l’agencement végétal est totalement écologique, artistique, économique et durable.

Soucieuse de conjuguer mes compétences botaniques et mes ressources créatives à l’agencement végétal dans une recherche innovante et originale, ma démarche est de vous aider à introduire la nature là où l’on ne l’attend pas, d’apporter une esthétique végétale et durable à vos espaces de travail, de vie, dans un esprit d’écologie, d’innovation et de qualité.