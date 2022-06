L'atelier TERRE & SONGES vous accueille au 32, rue de l'Abbaye 36220 FONTGOMBAULT.

Manon et Rémi LACOSTE y travaillent la porcelaine et vous propose une collection utilitaire (mugs, tasses, saladier, vases...) une gamme de bijoux en porcelaine et métaux précieux (or ou argent) mais aussi leur collection de créatures de compagnie. Ce sont des sculptures cornues fruits de mille inspirations.