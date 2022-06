Parce-que rien ne se perd et tout se transforme, je réalise du mobilier à partir de matériaux de récupération (principalement bois de palettes) sur mesure et personnalisé, je relooke également le mobilier existant, ancien ou récent (allié incontournable du Home Staging) et crée des objets déco, toujours dans l'esprit récup' en les détournant de leur usage initial. Dans une logique d'économie plus responsable, la proposition de 2nd Chance Créations est de rendre son intérieur - et extérieur - unique et personnalisé en créant du neuf à partir de l'ancien, pour que chaque pièce porte en elle une histoire.