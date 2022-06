Rénover : le goût du singulier

Le goût de la transformation et de la modernité tout autant que le respect de l’héritage des constructions anciennes font les plus beaux projets de rénovation et donnent une plus-value incontestable à votre habitat, une griffe unique et un caractère singulier. Valoriser l’esprit d’un lieu tout en lui redonnant un nouveau souffle de vie, en exploitant ses volumes et l’espace dont il dispose : voilà ce qui fait de la rénovation un métier à part entière dans le bâtiment.

Depuis plus de 15 ans, Alios Rénovation s’est spécialisée dans la rénovation et l’aménagement d’espace intérieur en tant qu’entreprise générale.

Forte d’une expertise dans différents corps de métiers (plâtrerie, peinture, isolation, électricité…) et s’entourant d’un réseau d’artisans et d’architectes reconnus, Alios accompagne ses clients dans leur projet de rénovation en proposant une prestation complète: conception, réalisation et coordination de travaux.