l'Agence conçoit des espaces ergonomiques et fonctionnels en jouant sur les formes, l’impact de la lumière, de la couleur et des matières tout en s’imprégnant des lieux pour répondre aux besoins et au bien-être de leurs occupants. L'écologie, le développement durable et le recyclage sont au coeur des préoccupations d'ADI-HOME dans l'élaboration des programmes. Elle intervient auprès des Particuliers et des Entreprises dans leurs projets d'aménagements avec des formules adaptées. Basée à STRASBOURG, son domaine d'intervention s'étend à toute l'ALSACE, Bas-Rhin, Haut-Rhin et les Pays Limitrophes