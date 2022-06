Jeanette Cloum est une jeune marque d’accessoires textiles de décoration poétiques, insolites et pétillants pour petits et grands.

Depuis 2010, la marque propose des accessoires de décoration confortables en très petite série ou en pièce unique. Emprunte d'un univers coloré et printanier en toute saison, Jeanette Cloum parsème de la bonne humeur dans la maison. L'âme de la marque se nourrit d'imprimés fleuris, de coupes simples et graphiques et d'une touche fluo vitaminée. La collection comprend un très large choix d'objets façonnés à la main. Toutes les étapes de la création à la production sont intégralement réalisées en région parisienne, entre l'atelier de la créatrice à Montreuil et des ateliers de coutures solidaires engagés en faveur des femmes en Ile de France.