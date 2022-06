Ran Seri déploie son savoir-faire polyvalent dans les champs du design industriel et de la création de mobilier contemporain. Il conçoit et fabrique du mobilier, des luminaires et des accessoires pour la maison en pièces uniques, en petites séries et sur mesure. Stimulé par un désir constant d’expérimenter les interactions entre matières, formes et fonctions, il s’intéresse autant au processus de fabrication qu’à l’objet lui-même, tout en gardant à l’esprit les besoins spécifiques des usagers. Il privilégie des lignes épurées, des formes élégantes et un traitement naturel des matériaux.