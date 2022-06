WO & WÉ est un atelier de création, de design et d'assemblage de luminaires fait main, basé à Villeurbanne, France.

Depuis le lancement de WO & WÉ en 2010, Olivier Abry a créé une ligne de luminaires contemporains inspirés de l'industrie, composés d'appliques murales, simple et double bras, et de plafonniers articulés ajustables. Son travail est le suivant : conception et design de luminaires de style industriel fait main, pièces uniques et customisables sur mesure, réalisées à partir d'éléments fabriqués par des artisans de la région Lyonnaise pour WO & WÉ. L'objectif de WO & WÉ est de proposer un large éventail de luminaires créés ou sélectionnés par Olivier Abry, simples et spectaculaires à la fois, et de mettre en valeur tous types d'interieurs: anciens ou contemporains.