Study Case est une jeune agence composée d’architectes aguerris.

Elle se contextualise par trois représentations dont la principale est aujourd'hui à la Réunion dans l'Océan Indien, une autre en métropole, en Bourgogne et enfin, une historique à Mayotte dans le canal du Mozambique.

Elle dispose, réparti sur les 3 sites de production de 5 architectes d'ingénieurs, d'urbanistes, et de paysagiste réparti sur les 3 sites de production.

La constitution de notre équipe n’est pas circonstancielle. Elle illustre, au contraire, un aspect de notre motivation: regrouper au sein d’une même association pertinente un ensemble de professionnels méticuleux, attachés à la qualité de la réponse architecturale et technique, riches d’une véritable connaissance de la société, des attendus du programme et de l’architecture.

Cette convergence de sensibilité favorise ainsi la forte cohésion de l’équipe.

L’équipe dans son ensemble, a développé un nombre significatif de projets ; des projets d’équipement publics et culturels, de bâtiments tertiaires et de logements collectifs et individuels. Cette diversité d’activité que nous revendiquons permet de mettre en œuvre toutes les compétences techniques, sociologiques et artistiques en respectant les délais et coûts budgétaires du projet.

Notre équipe possède également une expérience plus spécifique sur les zones tropicales humides, ou le "Sustainable dévelopment" est une évidence de base.

Les projets récents du Pole d’excellence rural à Mayotte ou encore les ateliers de carrosserie du Lycée Kahani à Mayotte par Study case & JVO3 en sont quelques exemples.

Par ailleurs Study Case s’exprime depuis plusieurs années sur le territoire de Mayotte dans divers chantiers de logements et d’équipement, toujours en collaboration avec JVO3 Sarl.

La connaissance de la région Océan Indien (Réunion, Mayotte, Madagascar), la pluridisciplinarité de l’équipe et les différentes expériences communes et respectives, permettent à notre équipe pluridisciplinaire d’apporter des solutions modernes et adaptées aux problématique d’ordre fonctionnel, économique, qualitatif et de garantir à la maîtrise d’ouvrage l’ensemble des résultats attendus en terme de réglementation incendie ou accessibilité, mais aussi de qualité environnementale et sociale.

contact@studycase.fr

Nouveau BOOK !

http://fr.calameo.com/read/00263177185f1f8a40d0c