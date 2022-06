« En Goguette », (propos

joyeux : Petit Robert)…ici, une petite entreprise, au cheminement créatif dans un esprit jovial

Deux jeunes arlésiennes qui se lient d’une forte amitié au lycée …Dix ans plus tard, après des chemins différents sur le plan professionnel, elles décident de partir ensemble sur un projet lié à leur sensibilité ( écologie, développement durable) et se lancent dans la création artistique à partir de récupération et de recyclage…

Très vite, en 2012, elles décident de se consacrer à la création de mobilier en carton, passionnées par cette façon de fabriquer des meubles à partir de cette matière légère et malléable qui offre d’innombrables possibilités et garantie une résistance qui n’est plus a prouver. Soit Un Matériau fiable, qui se prête parfaitement à la création et qui entre les mains des créatrices devient une pièce originale et unique.

Elle travaillent surtout sur le design …et dans leur petit atelier arlésien, fleurissent émoustillés : tables, fauteuils, commodes, luminaires et objets de décoration…dans un jardin de carton évolutif.

Du mobilier, mais aussi des décors. Le monde des théâtres et du cinéma, qui fait appel aux rêves, c’est aussi dans leurs cordes. Création de décors ou encore installations démesurées garantie!

Chaque étape de conception exige patience et précision. Du dessin technique pour visualiser le nouveau projet et anticiper sa fabrication, jusqu’aux finitions les plus méticuleuses, le processus créatif nécessite du temps, le temps de l’artisanat.

Leurs visions artistiques et techniques se complètent autour de la création mais aussi dans les taches qui incombent aux créateurs d’entreprise, administratif/ comptabilité, communication/infographie… une polyvalence qui correspond aux intérêts de chacune.

Parallèlement à la vente de leurs œuvres, EVE et SORIANA font des ateliers d’animations sur le travail du carton et de la récupération en général, participent à des projets artistiques , aménagent des vitrines ou des espaces d’accueil de professionnels…

En 2014, En Goguette participe a un Museomix le premier makeathon culturel international qui croise les regards et les talents. Cette expérience créative les touche particulièrement et les incite a se tourner d’avantage vers ce type d’événements où naissent des projets innovants dans un esprit de collaboration et de partage.

Prochain RDV de ce genre, « Gare Remix Lyon Saint-Paul », du 24 au 26 avril !