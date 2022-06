Dorine Mayet revisite les typologies de mobilier avec une volonté d’intégrer une dimension poétique et narrative à ses projets. Pour cela, elle utilise un vocabulaire de formes simples qu’elle compose et décompose comme une poésie.Son désir est de concevoir des objets qui ont une identité propre.Outre la qualité graphique et l’élégance du trait dessiné qui transparait dans ses productions, elle allie économie et utilité dans le choix des matériaux qui composent meubles et objets. Une démarche rigoureuse et créative, curieuse du quotidien où le dessin est omniprésent. Pour son projet de diplôme, elle imagine comme processus de création un travail de dessins sériels et singuliers qui fonctionne de manière autonome, une série infinie qui se régénère elle-même dans la production de formes graphiques, un carré, moins carré avec un pied, sectionné, recoupé… L’instabilité des formes, des signes, des images produit un vocabulaire riche qui permet de dessiner les contours d’un espace et de nouveaux usages.

Agnès Martel