s'inscrivant dans une logique de développement durable, ANNICK DUBOIS, artisan au service de la couleur, a développé une activité de décoration de meubles anciens ou démodés qu'elle remet au gout du jour, pour ses clients, à l'aide de ses mille et une patines allant du traditionnel au contemporain. Disponible au sein de sa boutique, ses meubles ré-inventés témoignent à merveille du potentiel de ces peintures naturelles. on la surnomme la styliste du meuble ! depuis 5 ans, elle agrémente ses jolies patines de magnifiques lampes chinées sur lesquelles elle réinvente des abat-jour plus contemporains : elle dépoussière l'abat-jour ; elle fait partie des derniers artisan abat-jouriste de France et travaille à façon pour ses clients. autant de petits miracles qu'elle accomplit pour ré-hausser les couleurs de la vie !