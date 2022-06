Découvrez REBTIL, une collection de mobiles décoratifs en pièces uniques ou séries limitées.

Pour sublimer votre quotidien, je me nourris de ma passion pour l’art et la décoration et la met en œuvre, riche de mon expérience de graphiste. Tantôt graphiques ou narratifs, toujours exigeants et fins, les mobiles REBTIL trouveront leur place dans toutes les pièces de votre maison. Une subtile combinaison d’audace, de volupté et de légèreté pour un effet apaisant et détonnant. Installés rapidement (sans trous ni clous) grâce à leur système exclusif d’accrochage, les mobiles se suspendent facilement … Se changent et s’échangent au fil des saisons, des humeurs.

Changez de déco en changeant de mobile !

REBTIL, c’est également des mobiles sur mesure, pour tous vos projets et espaces : salle d’attente, vitrine, galerie, décoration d'événements. Tous les mobiles sont entièrement fabriqués à Lyon avec des matériaux de grande qualité.