Longtemps graphiste publicitaire j'ai découvert et utilisé une merveilleuse matière qui ne me quitte plus... Au cœur de mon travail, je ne peux m'empêcher de penser à des influences fortes notamment japonisantes, quand je réalise mes luminaires.

J'utilise des papiers destinés à l'impression et à l'édition, à l'emballage ou à des techniques industrielles pointues comme la filtration - un papier calque de fabrication italienne a ma préférence pour son aptitude à être "maltraité". Je prends plaisir à plier, plisser, déchirer, froisser, défroisser et refroisser puis chauffer ces papiers et en restituer la matière, la légèreté, l'apparente fragilité qui cache en fait une réelle résistance. Je joue sur les effets de lumière, d'ombre, de transparence, d'opacité, d'épaisseur... Même si la fabrication est identique chaque lampe fabriquée une à une possède ses propres caractéristiques et de fait devient une pièce unique.