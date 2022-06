L’atelier Déambulons est spécialisé dans le design d’espaces et la création de structures sur-mesure en bambou.

De fabrication lyonnaise, utilisant uniquement des bambous d’origine Française, nos créations aspirent à dessiner des lieux de vie esthétiques, conviviaux et uniques. À la croisée du mobilier, de la scénographie et du land-art, nos aménagements donnent un caractère unique à un espace de vie, de travail ou à un évènement : à la fois naturels dans la matière et modernes dans les courbes.

Guidés par la passion du design et de l’architecture, nous créons des cocons en bambou (récompensés par l’Institut Français du Design), des luminaires aux formes aériennes, des structures monumentales, des sculptures et des aménagements intérieurs. Nos créations en bambou n’ont pas de limite, tant les propriétés de cette plante sont extraordinaires : résistance, flexibilité, légèreté, esthétisme.