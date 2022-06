Opus décor est un atelier de création de décors situé en Bretagne à Rennes regroupant des artistes et artisans indépendants évoluant dans les domaines de la mosaïque, de la sculpture, de la fresque et des effets de matières. Nous travaillons principalement pour des particuliers et entreprises mais aussi pour des collectivités, en créant de la conception à la réalisation, des décors originaux et personnalisés.