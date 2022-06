CASA Architecture offre une gamme complète de services architecturaux, allant des dessins préliminaires à la construction. Au fil des ans, nous sommes passés maîtres dans l’intégration de l’architecture contemporaine et du design dans le paysage traditionnel du sud de la France. Nous associons la tradition architecturale aux matières et lignes contemporaines. Pour nous, le but de l’architecture est d’édifier des structures intemporelles qui transcendent le clivage modernité/tradition et prouver ainsi qu’il est possible de respecter le passé sans renier le présent.

Notre démarche est axée sur le client. Notre vision est nourrie par leurs souhaits et notre approche s’adapte aux particularités de chaque situation. L’attention, la persévérance et l’exigence résument notre ligne de conduite. Nous nous attachons à captiver et impliquer nos clients dans la réalisation de leur futur espace à vivre. En architecture, ces derniers doivent être des partenaires à part entière et jouer un rôle clé dans le processus de création. Ce qui fait notre différence : Etre à l’écoute pour comprendre intimement les idées, les aspirations et les rêves de chacun… CASA Architecture est établi à Saint‐Tropez depuis 1997.